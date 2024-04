Rui Costa: governo tem MP pronta para compatibilizar cronogramas de projetos sobre energia

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 3, que o governo tem uma medida provisória (MP) pronta para ser assinada que compatibiliza cronogramas de projetos sobre energia. Segundo Costa, haverá no mínimo mais R$ 100 bilhões em investimentos no setor a partir dessa MP.

Costa deu a declaração em discurso no evento de assinatura de contratos de transmissão de energia de leilão feito no ano passado.

Ele também falou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará em no máximo duas semanas um segmento do Programa de Aceleração do Crescimento voltado a veículos elétricos como ônibus, o PAC Mobilidade.

Rui Costa também afirmou a amizade de Brasil e China nas relações comerciais deve aumentar.