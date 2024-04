Lucas Lima marca presença na première de novo filme de Sandy

Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do relacionamento em setembro de 2023, no entanto, desde então, os dois já interagiram várias vezes, mostrando que é possível, sim, ter amizade após o divórcio.

No dia 2 de abril, por exemplo, Lucas Lima prestigiou Sandy na première do filme Evidências do Amor, estrelado por ela e Fábio Porchat.

O evento aconteceu no Rio de Janeiro e contou com diversas celebridades. Legal, né?