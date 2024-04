Âncora segue apresentando telejornal durante terremoto no Taiwan

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o Taiwan na última terça-feira, dia 2 - este foi o mais forte e poderoso na ilha em cerca de 25 anos. O vídeo do momento em que uma jornalista estava apresentando um noticiário e sentiu os tremores viralizou nas redes sociais.

A âncora do SET iNews estava exercendo sua função no noticiário ao vivo quando aconteceu o terremoto. A apresentadora precisou se segurar no telão por conta dos fortes tremores. Todo o set estava balançando e as câmeras chegam a focar no teto do estúdio, mostrando as luzes chacoalhando e o som dos equipamentos batendo.

Apesar do terremoto, a jornalista seguiu apresentando as notícias e seguindo com o telejornal enquanto tentava se manter firme com a mão apoiada no telão de informações.

Segundo informações da CNN, o terremoto deixou nove mortos e mais de 800 feridos no Taiwan. O tremor chegou a gerar um alertas de tsunami para Filipinas e Japão, que foi retirado posteriormente.