Feirinha do Cambuci dá espaço a expositores da área rural em São Bernardo

Em busca de trazer mais um pedaço da cultura local para dentro do shopping, o São Bernardo Plaza recebe a Feirinha do Cambuci em sua Loja Vazia, localizada no Piso L2. Entre esta quinta-feira e domingo (4 e 7), de quinta a sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h expositores da área rural estarão presentes no espaço com produtos para comercialização e divulgação pré-Festival do Cambuci.

Na Feirinha, será possível encontrar produtos como cerâmica em formato de folha da Mata Atlântica, artes em madeira, utilitários e decorativos de alta temperatura, geleias e compotas caponatas shimeji, mudas de hortaliças orgânicas para cultivo em pequenos espaços e geleias, licores, cachaças, pimentas e suco de Cambuci.

Após participarem da Feirinha do Cambuci no São Bernardo Plaza Shopping, os expositores estarão presentes no Festival do Cambuci, que acontece nos dias 13 e 14 abril, das 9h às 20h, no Parque Salvador Arena.