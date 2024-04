Inscrições para aulas gratuitas em modalidades paralímpicas seguem abertas

As inscrições que dão oportunidades de crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, de participar de projeto entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) seguem abertas. A parceria é voltada para interessados com algum tipo de deficiência, moradores da Estância e que devem se inscrever por meio do link: https://cpb.org.br/escola-paralimpica-de-esportes/.

O convênio tem objetivo de possibilitar a estas crianças e adolescentes o acesso e contato com diversas modalidades esportivas, todas paralímpicas, e que possam continuar em treinamento, caso se interessem pelo esporte que praticou. O Comitê Paralímpico Brasileiro disponibilizará toda estrutura para a prática dos esportes.

Dentre as modalidades que as crianças e adolescentes terão acesso, estão: natação, atletismo, tênis de mesa, badminton, baquete de cadeira de rodas, canoagem, ciclismo, halterofilismo, judô etc. Para que a Prefeitura de Ribeirão Pires participe do convênio, o quórum mínimo é de 10 participantes

Para a locomoção de Ribeirão Pires até o centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, que fica na Rodovia dos Imigrantes, na Vila Guarani, na Capital, a instituição esportiva disponibilizará transporte e também kit lanche para a alimentação dos participantes.

As crianças e adolescentes serão atendidas duas vezes por semana, durante 90 minutos. Não há um limite de tempo estabelecido para que os interessados participem dos treinamentos.