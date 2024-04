Vitor Kley passa por cirurgia de emergência no joelho: Rompi o ligamento e o troço foi feio!

Na noite da última terça-feira, dia 2, Vitor Kley usou de suas redes sociais para compartilhar uma notícia aos fãs. O cantor revelou que teve que passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma lesão no joelho. Segundo o famoso, o acidente aconteceu durante uma partida de futebol, onde rompeu os ligamentos.

Na publicação realizada através de seu perfil no Instagram, Vitor Kley compartilhou uma série de fotos no hospital, afirmando estar se recuperando e ainda declarou que já tem data para voltar aos shows.

Operei meu joelho e deu tudo certo! Vou contar uma parada para vocês? Nunca tinha conseguido realizar o sonho de viajar com meus amigos para uma surf trip. Este ano, já tinha tudo pago e já estava tudo certo para ir para Mentawaii, na Indonésia, surfar as melhores ondas do mundo com alguns dos meus melhores amigos. Iam irmãos de Portugal, aqui do Brasil e até uns que tão na Austrália. Enfim, não era para ser, rompi o ligamento do joelho e o troço foi feio, declarou ao começar.

Sim, eu sou aquela pessoa que acredita que tudo tem um motivo e se não era para ir agora, é porque outra coisa maior me aguardava. Resumindo, tinha essa data de 08 de abril até 26 de abril de férias para surfar e agora vou passar esse tempo me dedicando ao máximo para ter meu novo joelho ainda melhor do que era antes e quer saber, estou felizasso!, afirmou o famoso.

As imagens publicadas mostram o artista sorridente, andando pelo quarto com a roupa hospitalar e exibindo o bumbum - o que acabou chamando atenção de alguns internautas. Nos Stories, o famoso ainda brincou com a situação falando que precisavam arrumar uma maneira de fechar o roupão clínico.

Me lesionando feio desse jeito, aprendi que posso superar coisas que eu achava quase impossíveis, tipo reaprender a andar, fazer shows, tocar no carnaval, viajar por dois meses com uma tala de ferro na perna. Saquei que a força da nossa mente é realmente uma BAITA força! E que, dependendo de como a gente enxerga o prisma, tudo acaba ficando mais leve e claro. Conheci uma galera incrível que me ajudou, que se preocupou demais comigo e acabamos criando conexões lindas! Inclusive, obrigado!, agradece Vitor Kley.

Tu que somou, que mandou a vibe nesse momento e que ainda vai continuar somando (temos uma longa recuperação pela frente), tu não imagina o quanto te agradeço e te quero bem. Tem coisa que há de ser como há de ser, não tá no nosso controle. Agora, o que podemos controlar e como levamos o peso dos acontecimentos, aí é com a gente. Daqui só levo amor, luz e não vejo a hora de fazer meu primeiro show com meu joelho novo!, finaliza, anunciando ainda sua próxima apresentação.

Vitor Kley tem show marcado na casa da Audio, em São Paulo, para o dia 1 de maio. Nas palavras do próprio artista, não poderia ser diferente, o primeiro show depois de sua recuperação será em um lugar que considera como sua própria casa.