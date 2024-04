Ribeirão Pires realiza 3° Festival Oriental

A cidade de Ribeirão Pires se prepara para mergulhar na cultura milenar de países como Japão e China com a realização do 3º Festival Oriental, promovido pela Prefeitura. Marcado para o próximo dia 14, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro), o evento promete celebração repleta de sabores, cores e tradições do Oriente.

Com entrada solidária, mediante doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet, o Festival oferece oportunidade única para os participantes contribuírem com a comunidade enquanto desfrutam de uma experiência cultural enriquecedora.

A música também terá destaque, com apresentações que transportam o público para o outro lado do mundo. A parada taikô, por exemplo, realizará cortejo pelo centro da cidade, encantando os espectadores com os poderosos e envolventes ritmos dos instrumentos japoneses de percussão.

Além disso, o evento contará com variedade de atrações culturais, como o tradicional Bon Odori, uma dança japonesa que celebra a harmonia e a gratidão aos ancestrais. Os amantes da cultura pop japonesa também terão seu espaço garantido, com um concurso de cosplay e oficinas de mangá e origami.

E, é claro, a gastronomia será um ponto alto do Festival Oriental, com praça de alimentação repleta de pratos típicos. Para os que desejam vivenciar uma experiência ainda mais autêntica, o evento traz de volta grande sucesso da segunda edição: o Maid Café, onde os visitantes poderão ser atendidos por garçons e garçonetes caracterizados como personagens de anime e mangá.

Com uma programação diversificada e envolvente, a 3ª edição do Festival Oriental promete encantar e inspirar pessoas de todas as idades, proporcionando um verdadeiro mergulho na riqueza cultural do Oriente.