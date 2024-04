Santo André realiza Caminhada de Conscientização do Autismo

Neste domingo (7), o espelho d’água no Paço Municipal de Santo André será o ponto de partida para a VI Caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que traz o tema “Valorize as Capacidades e Respeite os Limites”. A concentração começa às 9h, com saída prevista para as 9h30.



“A Caminhada é um momento muito importante, não só para a integração das famílias, mas principalmente para dar visibilidade e promover a conscientização da sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O tema escolhido este ano ajuda a passar a mensagem que precisa ser transmitida com urgência nesse dia mundial de conscientização. A de que a valorização das capacidades aliada com o respeito aos limites de cada pessoa com TEA pode ser a chave para uma vida com mais qualidade e cheia de realizações para todos”, diz a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino.



Durante a concentração, os participantes com TEA, familiares e amigos, vão poder contar com oficinas lúdicas, sensoriais, educativas, espaço de acolhimento e DJ.



A caminhada tem previsão de duração de cerca de 45 minutos, mas diferentemente das edições anteriores, o percurso não termina no estacionamento da prefeitura, mas completa a volta no Paço, até chegar novamente no espelho d’água, onde acontecem as atividades de lazer do Domingo no Paço, como jogos esportivos, slackline, jogos de arremesso, triciclos e brincadeiras diversas com monitores das 10h às 17h.



A caminhada, que faz parte da programação de aniversário da cidade, é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, com apoio do Comdef (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), e vai contar com a presença da Casa da Esperança, clínicas Méthodo, Clia, Totalité, Clínica Abc da Aba, Aba Vili e Sphera.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, foi instituído em 2007 pela Organização das Nações Unidas.