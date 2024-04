Preta Gil surge em estúdio para gravar música com Titãs: - Estou me achando

Na noite da última terça-feira, dia 2, Preta Gil surgiu hiper sorridente nas redes sociais para compartilhar uma novidade que a deixou muito feliz e animada. Nos Stories do Instagram, a cantora gravou uma série de vídeos contando que estava em um estúdio para gravar uma música com a banda Titãs.

A artista começou falando sobre a emoção que estava sentindo:

- Posso afirmar que hoje estou vivendo um dos momentos mais emocionantes da minha vida, da minha carreira. Se eu me achava antes, agora estou me achando nem sei mais. Eu vou gravar uma música com os Titãs!

Em seguida, mostrou cada um dos integrantes que estavam no estúdio com ela e declarou:

- Eles são meus amigos? São, mas gravar com eles é outro estágio. Tony Bellotto, meu amor. Minha dupla na canção, Branco Mello. Meu primo Beto Lee. E o mestre [Sérgio Britto]. Gente, eu estou me achando!

Preta ainda compartilhou vídeos em que aparece ao lado de Branco Mello ensaiando a canção. Após chegar em casa, a cantoracomentou que é uma sensação nova gravar com a banda:

- Estou fingindo normalidade, porque os meninos são meus amigos há mais de 30 anos, mas para mim não está sendo normal gravar com os Titãs.