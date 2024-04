Após nova publicação de Letícia Birkheuer, Ana Hickmann volta a apoiar a atriz: Conta comigo

Sempre se posicionando sobre agressão contra mulheres, Ana Hickmann mostrou seu apoio outra vez à Letícia Birkheuer. A atriz, que recentemente denunciou o ex-marido, voltou a se manifestar rebatendo Alexandre Furmanovich por ter afirmado que a modelo violou medida judicial.

Nos comentários da nova publicação, Hickmann falou sobre a coragem de Leticia em meio ao momento conturbado:

Letícia. A parte mais difícil é ter a coragem da denúncia. Depois é se despir da vergonha. Conta comigo. Seu filho precisa de você. Força. Denuncie.

Vale lembrar que, assim como afirma Birkheuer, Ana sofreu agressão do agora ex-marido e contou com o apoio de diversas famosas. Em seguida, entrou com o pedido de divórcio e tem passado por alguns processos judiciais contra Alexandre Correa.