Tiago Barbosa transita entre o teatro musical e a MPB em temporada inédita de shows

Tiago Barbosa, renomado ator e cantor carioca, conhecido por suas marcantes performances em grandes musicais no Brasil e na Espanha, continua a brilhar nos palcos em 2024, agora focado em projetos fonográficos, e seus primeiros projetos acontecem já neste mês de abril, com dois grandes shows imperdíveis. No dia 4, durante uma passagem meteórica pela Espanha, ele foi convidado a abrir o Festival de Teatro Musical com o show "Melodías de La Gran Vía". Neste evento anual, sob a batuta do maestro e diretor musical Borja Arias, Tiago estará acompanhado pela prestigiosa Orquestra de Extremadura, e ao lado das atrizes e cantoras Noemí Gallego e María Arévalo, que, assim como ele, estrelaram produções locais conquistando o prestígio e reconhecimento do mercado.

Já de volta ao Brasil, no dia 7, o artista realiza uma apresentação especial no novo Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, o maior do Grande ABC, localizado em São Caetano. Este teatro, que reabre suas portas após uma revitalização completa, promete uma programação cultural refinada, com shows e peças. Em seu show, Tiago revisitará o repertório de Milton Nascimento, a quem deu vida no musical "Clube da Esquina - Nada Será Como Antes", em 2022, apresentando clássicos inesquecíveis e com arranjos inéditos, acompanhado pela Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes de São Caetano. O show será gratuito, com retirada de convites antecipada no local, e marcará o início de uma série de outras apresentações que serão anunciadas em breve, reverenciando a obra de Bituca.

SOBRE TIAGO BARBOSA

Ele ficou conhecido após ser escolhido para viver o leão mais famoso da Disney na primeira montagem brasileira de “O Rei Leão” e desde então vem conquistando títulos e coroas importantes dentro e fora do país, com uma trajetória marcada por personagens relevantes, protagonismos inéditos e muita representatividade.

De São João de Meriti, o ator e cantor Tiago Barbosa se dividia entre dar aulas na ONG Nós do Morro e disputar o reality musical “Ídolos”, na Record TV, quando se viu diante da diretora americana Julie Taymor, que, ao se deparar com o talento do artista, ainda durante as audições, se emocionou definindo-o como ‘ - o melhor Simba do mundo’ em um processo de audição que ficou conhecido no mundo inteiro ao ser exibido pelo canal de televisão americano, ABC.

Com mais de 10 anos de carreira, Barbosa viu sua vida mudar diante de seus olhos através do universo do teatro musical, que lhe sagrou Melhor Ator Revelação no Prêmio Bibi Ferreira, em 2013, e o levou a escrever novos capítulos de sua história com a ajuda de outros personagens, como o capanga TJ em “Mudança de Hábito” e o Príncipe Topher em “Cinderella - O Musical” - destacando-se como o primeiro principe negro entre todas as produções já realizadas no mundo, e onde dava vida também ao Lord Pinklenton.

Após três anos de sua estreia como filho de Mufasa, o ator foi convidado pela Disney para retornar à companhia, porém na Europa, para onde se mudou sem hesitar, reassumindo a coroa, em versão espanhola, por mais cinco anos, e de onde só se despediu após aceitar um desafio ainda maior do que se adaptar às tantas novidades em outro país e com outra cultura: fazer tudo isso, porém sobre um salto 15 na pele de Lola, protagonista do musical “Kinky Boots”.

Entre perucas, saltos e paetês o ator subiu ao palco como a famosa drag queen durante duas temporadas em Madrid, com ela conquistou importantes indicações a prêmios espanhóis, dividindo a categoria de Melhor Ator com Antonio Banderas, e se tornando uma referência como artista brasileiro na Europa - o que lhe rendeu o recente convite do Rei da Espanha, Filipe VI, para um almoço no palácio, na presença de outras personalidades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Embora criando bons vínculos com o país que o acolhe há mais de dez anos, Tiago sentiu que, pós pandemia, era tempo de voltar para casa e fazer algo novo no Brasil, aceitando assim, em 2022, o convite do diretor Dennis Carvalho para estrelar um projeto especial, interpretando um de seus ídolos, Milton Nascimento, no musical que homenageou seus 80 anos de carreira e as cinco décadas de sucesso do movimento Clube da Esquina em “Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem”, que arrancou lágrimas e suspiros de personalidades como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Tony Ramos e do próprio Bituca, além de render indicações de Melhor Ator nos maiores prêmios de teatro do eixo Rio-São Paulo.

Foi na pele do icônico cantor e compositor que ele se reconectou com as antigas raízes e optou por estender sua estadia, dividida entre São Paulo e Rio de Janeiro, e que o levou a aceitar outros convites inusitados, para viver novas experiências em terras brasileiras, como desfilar para o estilista João Pimenta, no SPFW, e viver novo personagens icônicos, como o Fiyero, na segunda montagem brasileira de “Wicked”, os gêmeos Phillipe e Rei Luis XIV no musical imersivo inédito “Iron - O Homem da Máscara de Ferro”, e, mais recentemente, Bernard na peça “The Boys in The Band”, marcando sua estreia no teatro de prosa.