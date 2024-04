Obituário - 4 de abril de 2024

Irineu Cinti

(Santo André, 22-1-1938 – 31-3-2024)

Em 2001, Irineu Cinti concedeu uma bela entrevista à Memória do Diário, focalizando a vida do pai, o famoso motorista Jamegão.

Jamegão de fato marcou época na cidade. Em 1918 e 1919, com seu primeiro caminhão, foi requisitado pelo governo e transportou dezenas de vítimas da epidemia da gripe espanhola.

Durante 50 anos, Jamegão teve carro de praça em Santo André. Automóveis de luxo, importados, os mais disputados pelas noivas no dia do casamento. Essa é a sua faceta mais conhecida. Mas tudo começa com os carretões puxados a cavalo. Ou então na infância vivida no Interior. Ou em Roma, onde Jamegão nasceu e foi batizado na Capela Sistina.

Irineu Cinti, além das histórias do pai, permitiu a reprodução de fotos familiares, que ilustraram várias matérias. Agora, a partida.

Irineu Cinti, filho de Augusto Cinti (o Jamegão) e Joanninha Padovani, parte aos 86 anos. Deixa a esposa Maria Regina Maturano Cinti e os filhos Marcos, Luiz e Cláudia. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

SANTO ANDRÉ

Erzio Luiz Storer, 93. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30, em Santo André. Cemitério em Piracicaba.

Ramona Sanches Galves, 83. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Fernandes Rodrigues, 80. Natural de Itajobi (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal de Mirassol D’Oeste (MT).

Ivone Pessoto, 76. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Secretária. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Anísio Lopes de Oliveira, 70. Natural de Buritama (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Audi Sanches Agudo, 70. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Nascimento Ramos, 69. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Ferrari, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Amara Pereira de Souza, 58. Natural de São Caetano. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Nelíde dos Santos, 49. Natural de Japoatã (SE). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Ercilia Alves de Almeida, 96. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Pensionista. Dia 30, em Santo André. Memorial Phoenix.

Maria Lima de Oliveira, 95. Natural da Várzea do Poço (BA). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecido José da Silva, 83. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Chiaravalotti, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcos de Castro Gimenes, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Pintor de autos. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Jorge Inácio de Carvalho, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.