Aos 38 anos de idade, Paloma Bernardi fala sobre pressão estética: Vamos normalizar a diferença de corpo, pele, cor e cabelo

Nos últimos tempos diversas famosas estão falando sobre um assunto importante e necessário: a pressão estética. Sandy, Paolla Oliveira e Bruna Marquezine são algumas das artistas que já abordaram o assunto. Em entrevista, Paloma também comentou sobre o assunto e pediu que as pessoas passassem a normalizar as diferenças nos corpos.

Aos 38 anos de idade, a atriz contou que também lida com este tipo de pressão, assim como as atrizes citadas logo acima.

- Cada vez mais a gente tem feito um movimento para que as mulheres, em especial, possam se olhar no espelho e se admirar do jeito que elas são. Vamos normalizar a diferença de corpo, a diferença de pele, a diferença de cor, a diferença de cabelo, encontrar beleza, porque somos belos justamente por sermos diferentes, e temos que respeitar isso. Porque, se não, eu não vejo graça todo mundo igual, seguir um padrão de beleza que já não existe mais. Eu luto por isso, que não existe mais esse padrão de beleza. Somos todos bonitos com nossas particularidades, com as nossas diferenças e normalizar as imperfeições que temos no nosso corpo, as cicatrizes, as marcas de expressão. Isso é experiência de vida, é a vida acontecendo, em suas diversas fases.

Sobre a pressão para se tornar mãe, Paloma deixou claro que deixará tudo acontecer no tempo certo, independente do que costuma ouvir na web.

- Eu acho que tudo tem o seu momento, tem a sua hora, tem uma razão para acontecer. Eu quero ser mãe, mas vai acontecer naturalmente, independente de qualquer pressão que eu tenha, que a sociedade faz, e que eu sinto sim. Mas eu prefiro olhar para mim e viver esse momento quando tiver que ser, na hora que tiver que ser. Acho que temos momentos da vida para tudo, tudo tem sua hora e sua explicação. Cada fase da vida acontece por um motivo, e temos que agradecer por cada uma delas.