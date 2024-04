Marido de gêmea siamesa estrela de reality norte-americano é alvo de polêmica, entenda

Mais uma curiosidade envolvendo o marido da gêmea siamesa Abby Hensel foi encontrada. Após o anúncio do casamento da irmã de Brittany com Josh Bowling, um processo envolvendo o nome do rapaz foi divulgado.

Antes de seu atual relacionamento, Josh foi casado por nove anos com Annica Bowling, o término aconteceu em 2019, dois anos antes do matrimônio com Abby. Mas a separação parece não ter sido muito amigável, em 2023 o marido da siamesa recebeu um processo em que sua ex moveu um pedido de paternidade.

O ex-casal é pai de uma menina de oito anos, mas o pedido de paternidade foi feito para a filha mais nova de Annica, nascida em 2020. Em 7 de março de 2024, foi incluído um relatório de teste genético no processo, segundo o jornal Metrópoles, mas não tiveram mais informações divulgadas.