Virginia Fonseca revela que pretende exibir conteúdos exclusivos do Sabadou diariamente nas redes sociais

Virginia Fonseca já é um sucesso enorme nas redes sociais e agora está se preparando para conquistar a televisão aberta como a apresentadora do Sabadou, seu programa que estreará no SBT na próximo sábado, dia 6. Durante a coletiva de imprensa, a influenciadora detalhou os sentimentos de agora fazer parte do time da emissora.

- Eu aceitei porque SBT eu acho que é a minha cara. Eu super me identifico, desde sempre. No domingo eu ficava assistindo com a minha mãe, então amo muito, acho que aqui as pessoas são super de boa. O João é um diretor incrível, não coloca pressão na gente, deixa as coisas acontecerem, dá o toque direitinho, se tiver que dar uma corrigida ele corrige no ponto. Me identifiquei super com a emissora e eu não tinha como estar em outro lugar, parece que sou daqui desde sempre. É incrível.

Ciente do poder que tem nas mídias digitais, Virginia confessou que pretende levar conteúdos do programa para as redes sociais. Além da atração ser exibida aos sábados, também serão mostrados conteúdos na web todos os dias da semana, garantindo que os fãs sempre possam conferir coisas novas.

- A gente estava conversando sobre isso com a equipe de marketing do SBT. Queremos manter o Sabadou não só no sábado. No digital queremos levar todo dia alguma coisa do programa, mas durante a semana. Estávamos conversando sobre como podemos fazer isso, como podemos interagir com as pessoas no digital. Aqui vou trazer minha espontaneidade, meu jeito leve, engraçado, curioso, vou trazer tudo. A dança, que vai ter bastante musical. Aqui no Sabadou com Virginia vai ter de tudo, desde o que eu vivencio com família e amigos até a vida. Vai ter tudo. Vai ser essa Virginia que vai estar aqui no Sabadou e na internet vai ter o Sabadou, só que não só no sábado, todos os dias.

Lucas Guedez, que auxilia a famosa a apresentar a atração, contou que a ideia é mostrar os bastidores e tudo aquilo que não aparece na TV.

- A nossa ideia é também mostrar o que a gente não mostra aqui na TV, fazer o making of. Mostrar os bastidores, os erros de gravação, que tem muito. O Leo falou: Gente, esses erros têm que passar. O João deixou a gente muito à vontade, não mudou literalmente nada na gente, não deu medo de: Você vai ter que fazer isso. A gente vai mostrar tudo nas redes sociais, o que não passa na TV, que é o que a galera gosta de ver.

Diretor da atração, João Mesquita contou que há todo um planejamento para garantir que os fãs curtam muito ao longo da semana.

- A Virginia não mudou absolutamente nada. A mesma Virginia que está na internet é a Virginia da televisão. A proposta realmente é integrar isso para o mundo digital, a gente tem uma equipe que faz o departamento digital e já teve uma reunião com a Virginia. A tendência é sempre essa, a gente manter a quantidade de conteúdo a semana inteira. Quem gosta de Sabadou vai poder consumir a semana inteira.