Estratégia? Junior Lima aparece nu nas redes sociais e apaga publicação

Junior Lima esquentou o clima nesta quarta-feira, dia 3! Por alguns minutos, o cantor deixou exposto em suas redes sociais um teaser em que aparece completamente nu. A publicação ousada, que já não está mais disponível no perfil do cantor, faz parte da divulgação do clipe de Seus Planos, que estreia em 11 de abril.

Apesar do vídeo ter sido uma surpresa para muitos, Junior já havia entregado que algo do tipo aconteceria nesta quarta. Em uma outra publicação nas redes sociais, ele expôs todo seu planejamento de divulgação para a segunda parte de seu álbum solo.

No dia 3 de abril, ele escreveu: foto vazada por veículo (cena pelado na banheira). Um pouco depois, a foto realmente foi vazada por um veículo, mas também esteve no perfil do cantor.

Ele faz a estratégia dele, não é?