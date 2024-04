Acabou o jogo! Pitel é a décima sexta eliminada do BBB24

Não deu para Pitel! Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 2, mais um paredão turbo na casa mais vigiada do Brasil. Disputaram a berlinda da semana Alane, Beatriz e Pitel, no entanto, Pitel acabou deixando a casa. A assistente social deixou o reality com 82% dos votos.

Para quem não lembra, Alane foi parar paredão como consequência da prova do líder, já Beatriz seguiu o jogo, mas acabou sendo a escolha da líder da semana, e Pitel foi a mais votada da casa com cinco votos.

É fogo no parquinho nesta reta final! Para quem vai sua torcida?