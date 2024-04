Gisele Bündchen dança funk e se diverte em evento de moda no Rio de Janeiro

Gisele Bündchen participou de um evento de moda na última terça-feira, dia 2, no Rio de Janeiro. A super modelo estava esbanjando beleza e carisma ao posar toda sorridente para os fotógrafos.

A beldade usou um look all jeans para o evento que aconteceu no Copacabana Palace, hotel cinco estrelas da capital fluminense. Gisele aproveitou a noite ao lado da filha Vivian. A menina de 11 anos de idade surpreendeu ao surgir usando o mesmo moletom que usou para a viagem, mas não posou para fotos.

A modelo internacional se jogou de cabeça nas músicas que estavam tocando por lá. Nas redes sociais, Bündchen apareceu aproveitando o remix da música Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper, com batida de funk.