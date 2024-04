Leticia Birkheuer nega que tenha quebrado medida judicial e rebate ex-marido: Ele me agrediu na frente do meu filho

Leticia Birkheuer usou suas redes sociais na última terça-feira, dia 2, para rebater o comunicado dado por seu ex-marido, Alexandre Furmanovich, sobre a acusação de violência psicológica feita por ela. Ao Estadão, ele negou que o filho estivesse presente na hora da briga e ainda afirmou que a ex-esposa teria descumprido uma ação judicial.

Leticia teria dispensado os seus serviços e saído com João sem o acompanhamento determinado pela justiça. Infelizmente, ao confrontá-la, acabamos travando uma discussão verbal acalorada unicamente sobre a ausência da assistente terapêutica no local que, vale frisar, não aconteceu na presença de João, que estava no banheiro. As demais narrativas de Leticia são inteiramente infundadas e difamatórias.

Em um vídeo, Leticia rebateu dizendo:

- A declaração que o pai do meu filho deu, o Alexandre Furmanovich, é inverídica. O meu filho estava, sim, no dia da agressão. Aconteceu em São Paulo, no dia 22 de março, no Restaurante Madeiro. Tenho testemunhas, tem vídeos e tem, inclusive, um inquérito aberto.

E continua:

- Ele me agrediu, sim, na frente do meu filho. Meu filho correu para o banheiro quando me ameaçou dar três tapas na cara. Ele estava visivelmente alterado. Não é a primeira vez que isso acontece, inclusive na frente do filho. Não foi uma discussão. Ele me ameaçou dar três tapas na cara e eu não abri a minha boca. Quando ele saiu do restaurante, fui atrás do meu filho para cuidar dele e levar ele de volta para o quarto de hotel, onde eu estava hospedada

E, por fim, ela diz:

- Meu filho sequer quis falar com ele nesse dia. E agora tenho mais uma pergunta para vocês aqui: como é que ele chegou até a gente no restaurante, como é que ele sabia onde a gente estava?