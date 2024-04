Na reta final, brothers pensam em estratégias para seguir no BBB24

As últimas semanas se aproximam no BBB24 e os ânimos estão à flor da pele. Os brothers precisam pensar muito bem em qual caminho irão tomar nos próximos dias porque todas as decisões podem afetar diretamente a grande final. Na madrugada desta quarta-feira, dia 3, por exemplo, MC Bin Laden, Giovanna e Lucas Henrique estava pensando em maneiras de forçarem o Grupo Fadas a votarem entre si.

Os gnomos já estão em minoria dentro da casa após a eliminação de Pitel e correm o risco de também perderem o funkeiro, uma vez que ele está no paredão com Davi. Foi então que o capoeirista teve uma ideia:

- Se eu ou você [Giovanna] ganhar a prova [do Líder], a gente se indica. Você me indica ou te indico para movimentar o jogo.

E a ideia de Lucas se concretizou! Afinal, ele venceu a Prova do Líder e tem a chance de indicar quem ele quiser para a berlinda. Enquanto isso, Davi acredita que o top cinco será formado apenas por membro do Grupo Fada.

Além de ter se tornado Líder da semana e ganhado a oportunidade de colocar outro brother no Paredão, Lucas entrou no Quarto do Líder e notou que não foram enviadas nenhuma foto de Camila Moura, sua esposa, que já se tornou ex, mas ele ainda não sabe.

- Não veio foto da Camila de novo..., notou o professor.

Enquanto olhava as outras fotos que foram enviadas, Buda notou que realmente não havia nenhum registro de Camila e pareceu chateado com a situação, mas explicou para Giovanna:

- Mas eu entendo. Acho que a Camila não quer ser exposta ou já desistiu de mim.

Por outro lado, a sister tentou convencer o amigo de que está tudo bem, uma vez que os dois estão juntos há cerca de 15 anos. Vixe!

Quem também está bastante preocupada com o futuro no game é Beatriz. A vendedora foi aconselhada por Davi, que afirmou que a sister precisa ficar tranquila:

- Tudo o que for acontecer, vai acontecer. Então não se desespere. O jogo ainda não acabou. O jogo só vai acabar no dia 16 de abril.