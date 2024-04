Ribeirão Pires sediou rodada do Paulista de Futebol Americano

Duas partidas válidas pela 2ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol Americano da Série Diamante, a primeira divisão estadual, foram disputadas no último domingo (31) no Estádio Municipal da Vila Gomes, em Ribeirão Pires.

O Vikings Asgard, de Mauá, enfrentou o Corinthians Steamrollers, da Capital, e foi derrotado por 12 a 7. Atualmente, a equipe da região é o segunda colocada do Grupo B.

Já na outra partida, o atual vice-campeão estadual, o Moura Lacerda Dragons, de Ribeirão Preto, venceu por 14 a 3 o Spartans, da Capital.

A ação esportiva teve apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, que arrecadou mais de 500kg de alimento durante as duas partidas.

CAMPEONATO

A primeira fase da São Paulo Football League 2024 consiste em dois grupos com seis equipes, e as três melhores qualificadas garantem vaga no mata-mata.

Com duas rodadas disputadas, o São Bernardo Avengers lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento, seguido pelo Guarulho Rhynos, Ocelots FA e Rio Preto Weilers. Já no Grupo B, o Moura Lacerda Dragons ocupa a primeira posição, com o Vikings Asgard e Spartans na segunda colocação e Empyreo Leme Lizards em quarto.

A próxima partida da equipe mauense Vikings Asgard será no próximo dia 14 e do São Bernardo Avengers será no dia 21. Os locais das partidas ainda não estão definidos.

Mais informações sobre a competição podem ser acessadas em https://www.salaooval.com.br/campeonatos/sao-paulo-football-league-2024/