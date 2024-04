Palmeiras pega hoje o time do papa Francisco

O Palmeiras inicia hoje a luta pelo quarto título da Libertadores da América. O Verdão enfrenta o San Lorenzo, às 21h30, em Buenos Aires, em partida válida pelo Grupo F que ainda tem Independiente del Valle do Equador e Liverpool do Uruguai.

Será a oitava vez na história que o alviverde enfrentará a equipe argentina, que tem como seu torcedor mais ilustre o papa Francisco. Para se ter uma ideia da ligação do pontífice com o time, ele é o sócio nº 88.235 do clube que fica localizado no bairro de Almagro, em Buenos Aires. Até hoje neste duelo foram três vitórias paulistas, duas dos portenhos e dois empates. A última vez que Palmeiras e San Lorenzo se enfrentaram foi na Libertadores de 2019. No primeiro turno vitória por 1 a 0 do San Lorenzo e no segundo vitória alviverde também por 1 a 0.

Em meio à disputa das finais do Paulistão, o técnico Abel Ferreira deve poupar os titulares e levar a campo um time completamente reserva. No próximo domingo (7), o Verdão terá que reverter derrota por 1 a 0 sofrida no último fim de semana para o Santos.

INGRESSOS

Os ingressos para a final do Paulistão no Allianz Parque começam a ser vendidos hoje, às 10h, somente para sócios-torcedores Avanti e na sexta-feira (5), para os torcedores em geral. Os ingressos variam de R$ 240 a R$ 500. Mais informações pelo site: www.ingressospalmeiras.com.br