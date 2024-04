Bom Prato da Vila Luzita passa a servir jantar, também por R$ 1

A partir desta semana, mais nove unidades da rede de restaurantes Bom Prato, entre elas a unidade Santo André II, na Vila Luzita, passam a servir o jantar, sempre às 17h. A ampliação do atendimento do programa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, do governo do Estado, para combater a fome e a insegurança alimentar. O investimento será de mais de R$ 5 milhões por ano.

“Com essa decisão, agora todos os 24 restaurantes da Capital servem as três refeições e, no total, 66 restaurantes – de um total de 73 – espalhados pelo Estado ofertam também o jantar. É um grande avanço”, comemorou Gilberto Nascimento, secretário estadual de Desenvolvimento Social.

Além da segunda unidade andreense – a primeira está situada na Rua General Glicério, no Centro –, passam a servir jantar as praças M’Boi Mirim, Parelheiros, Embu das Artes, Mogi das Cruzes II (Jundiapeba), Praia Grande, Presidente Prudente, Sorocaba e Sumaré. Todas essas unidades, que já servem café da manhã e almoço, terão cota diária de 300 jantares.

Os frequentadores pagam R$ 1 para almoçar ou jantar, e R$ 0,50 para tomar o café da manhã.