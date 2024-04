China alivia regra para financiamento de carros em tentativa de impulsionar vendas

A China aliviou regras para o financiamento de carros, em uma tentativa de impulsionar as vendas no maior mercado automotivo do mundo. Em comunicado, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) disse nesta quarta-feira, 3, que as instituições financeiras passarão a ter plena autonomia para definir o valor de entrada de carros novos financiados por compradores individuais. Os porcentuais de entrada para veículos comerciais ou usados seguem inalterados.

Anteriormente, a China permitia que pessoas físicas tomassem empréstimos equivalentes a 80% dos preços de carros a combustão e 85% no caso de veículos elétricos ou híbridos.

Ao longo do último ano, as vendas de carros na China mostraram volatilidade. Em fevereiro, as vendas de veículos de passeio sofreram queda de 21% em relação a um antes, segundo dados da associação do setor. Para março, a previsão do grupo é de alta de 3,7%, graças a incentivos do governo e descontos das montadoras. Fonte: Dow Jones Newswires.