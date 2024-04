Pavimentação da Avenida Flórida entra na fase final de execução

As obras de pavimentação da Avenida Flórida, no Jardim Santista, em Ribeirão Pires, entram na fase de serviços. A via recebe novas guias, bocas de lobo, passeio novo e novas sarjetas. O serviço segue cronograma, a depender das condições climáticas.

No Jardim Santista, a Prefeitura de Ribeirão Pires já asfaltou a Rua Passo Fundo e a Rua Jacuí. A Administração dá prosseguimento ao plano de pavimentação em diversos pontos do município, com prioridade a vias de maior movimentação e/ou de terra.

Por toda a cidade, as intervenções têm investimentos de mais de R$ 79 milhões. Parte do montante é de convênio entre a gestão municipal e os governos estadual e federal. Para o asfaltamento das ruas, o cronograma da Prefeitura ribeirão-pirense leva em conta alguns detalhes, como: se a pista é utilizada por transporte público e se a via mantém eixos importantes de ligação pela cidade, por exemplo. Ao todo, 70 ruas já receberam asfalto novo, o que leva mais qualidade de vida aos moradores do município.

VIADUTO ESTAIADO

Em continuidade às obras do viaduto estaiado, a Versátil Engenharia, responsável pela construção, realizou sondagem de solo em pontos específicos da Avenida Capitão José Gallo, no Centro. A sondagem é o processo de reconhecimento e caracterização do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra.

Em ritmo acelerado, a construção tem investimento superior R$ 55 milhões, por meio de convênio com o governo estadual e contrapartida municipal. Ao todo, a obra deve durar três anos.