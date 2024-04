Orlando Morando está entre a cruz e a espada

Ex-prefeito de São Bernardo, William Dib (recém-chegado ao PSB) colocou seu nome à disposição para ser candidato a vice na chapa a ser encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) em outubro. A composição foi costurada pelas cúpulas nacionais dos partidos, aliados na esfera nacional. Com isso, o atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), ganha outro adversário ferrenho na campanha pela sua sucessão. Padrinho político de Morando, Dib rompeu com o ex-aliado e hoje é um de seus maiores críticos, responsabilizando-o pela desindustrialização do município e pela venda do patrimônio público. Conforme sua gestão vai se aproximando do fim, o prefeito se isola e vê desafetos consolidando suas pré-candidaturas ao Paço, como o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e o ex-vice Marcelo Lima (PSB). Interlocutores do tucano dizem que ele está em um desespero só.

BASTIDORES

Tapete

Quem ficou deveras inconformado com a chegada de William Dib ao PSB, via diretório nacional, foi Marcelo Lima (foto). É que a negociação entre instâncias superiores pode atrapalhar sua pré-candidatura ao Paço de São Bernardo, já que corre risco de ver seu voo solo pela sigla abortado em nome de aliança com o PT. Os próximos dias prometem ser tensos no núcleo duro da pré-campanha de Marcelo, que passou a tarde de ontem falando com Brasília. Sábado é o último dia para quem tem pretensão eleitoral em 2024 se filiar a algum partido.

Palhinha

O vereador Palhinha (Avante) foi mais um do grupo do prefeito Orlando Morando a anunciar apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima. Parlamentar afirmou ontem à coluna que vai seguir as orientações eleitorais do partido, que, a princípio, pretende endossar a campanha do ex-vice-prefeito .

Fila

Palhinha não é o primeiro do grupo morandista a declarar apoio a Marcelo Lima, em meio à indefinição por parte do prefeito de indicar seu ex-vice à sucessão. Fila foi puxada, no domingo, pelo líder do governo na Câmara, Ivan Silva (Progressistas). Na segunda-feira, o mesmo caminho foi trilhado por José Aurélio Barcelar de Paula, que deixou o PSDB para assumir a presidência do Podemos na cidade.

Casa nova

João Avamileno, que governou Santo André de 2002 a 2008 pelo PT, filiou-se ontem ao PSB, do vereador e pré-candidato a prefeito Eduardo Leite, que abonou a ficha do correligionário. O vice e sucessor de Celso Daniel, que ascendeu ao cargo após a morte do chefe do Executivo, ainda não definiu qual será seu caminho na eleição de outubro, mas provavelmente vai concorrer a uma das cadeiras do Legislativo.

Sabatina

A subseção de São Bernardo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) vai promover sabatina com os pré-candidatos a prefeito em sua sede, no bairro Anchieta. Rafael Demarchi (Novo) abre a série amanhã, às 19h30. Dois outros nomes estão confirmados para as semanas posteriores, dias 11 e 17, respectivamente: Marcelo Lima e Luiz Fernando Teixeira.

Segurança

Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública do Grande ABC, o vereador andreense Rodolfo Donetti (Cidadania) foi à tribuna na sessão de ontem para destacar a manchete do Diário do domingo, que trazia a notícia de que a região registrara, nos dois primeiros meses do ano, o menor índice de roubos de veículos em 24 anos. Ele atribuiu o resultado ao prefeito Paulo Serra (PSDB), às forças de segurança e ao secretário de Estado da Segurança, Guilherme Derrite – nesta ordem.