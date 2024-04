Paulo Chuchu assume o comando municipal do PL

O vereador Paulo Chuchu assumiu a presidência do diretório do PL em São Bernardo. O partido estava sem comandante desde 11 de março, quando Fernando Longo, secretário adjunto de Gestão Governamental do prefeito Orlando Morando (PSDB), renunciou ao cargo.

Além de Chuchu, compõem a direção municipal do PL Leandro Antonio da Silva, como tesoureiro; David Monteiro de Mello, como secretário; Roberto Montes, como suplente; e André Manente, irmão do deputado federal Alex Manente (Cidadania), como vogal - membro do diretório que tem direito a participar das assembleias e votações no partido.

Desde quando passou a encenar sua ida à legenda, Chuchu tem declarado apoio à pré-candidatura de Alex Manente ao Paço. Segundo apuração do Diário, a ala bolsonarista tem se aproximado do deputado federal na tentativa de polarizar o pleito deste ano com o PT, que já anunciou o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira como pré-candidato. A ideia é que Paulo Chuchu seja o vice de Manente.

“Eu não vejo candidato com mais chance no cenário atual de hoje do que o Alex Manente”, declarou Chuchu em outubro do ano passado.

A chegada do vereador ao PL causou uma debandada na direção do partido. Fortes aliados de Orlando Morando, Fernando Longo e Júlia Benício, secretária de Governo, renunciaram aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. Eles comandavam o partido desde junho do ano passado.

TARCÍSIO

Paulo Chuchu se encontrou ontem com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a Feicon, feira da construção civil que ocorre na Capital. O liberal chamou de “amado” o republicano, que retribuiu a gentileza prometendo “parceria” à população são-bernardense nos campos da saúde, educação e infraestrutura: “Vamos entregar resultados”, disse o governador.