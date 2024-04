Dib é cotado para vice de Luiz Fernando na eleição de S.Bernardo

O ex-prefeito de São Bernardo, William Dib (PSB), desponta como favorito para ser o vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) na disputa pelo Paço. Segundo apuração do Diário, a composição foi costurada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), que também já administrou a cidade, e tem o endosso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que colocou a reconquista da cidade como uma das prioridades do PT no pleito de outubro.

Dib foi prefeito de São Bernardo entre 2003 e 2008. Padrinho político do prefeito Orlando Morando (PSDB), ele rompeu com o tucano e hoje é um de seus maiores críticos, responsabilizando-o pela desindustrialização do município e pelas vendas de patrimônios públicos.

Em meio à aproximação de bolsonaristas ao pré-candidato Alex Manente (Cidadania), a ideia da ala petista é repetir com Dib o que foi feito com as indicações de Geraldo Alckmin (PSB) para vice de Lula em 2022 e de Marta Suplicy (PT) como vice de Guilherme Boulos (Psol) na Capital este ano.

A possível parceria entre Dib e Luiz Fernando movimenta os bastidores da corrida eleitoral em São Bernardo. Isso porque o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima, também do PSB, se coloca como pré-candidato ao Paço. Caso se mantenha na disputa, ele terá que mudar de partido até sábado, quando se encerra o prazo de filiação para quem deseja concorrer em outubro.

Marcelo sempre foi apontado como o favorito para suceder Morando. No entanto, sua cassação na Câmara por infidelidade partidária fez o prefeito reconsiderar a hipótese. Mesmo com declarações de apoio a Marcelo por nomes importantes do governo tucano – Fran Silva (PSD), da Secretaria de Cultura e Juventude, e Ivan Silva (Progressistas), líder do governo na Câmara –, a tendência é que sua pré-candidatura não tenha o endosso do chefe do Executivo.

COM CAIO FRANÇA

Luiz Fernando anunciou ontem, após encontro com o também deputado estadual Caio França – filho do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França –. que o PSB estará em seu arco de alianças.

“Caio está com a gente, somando com seu partido à nossa pré-candidatura. Esse é o time que vai fazer muito mais pela nossa São Bernardo”, publicou em uma rede social. “Em poucos dias anunciaremos novidades. Coisas boas vindo por aí”, declarou Luiz Fernando ao Diário. Encontro reforçou a hipótese de aliança do petista com os pessebistas, além de isolar Marcelo Lima dentro do partido.