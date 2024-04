Com Beto Vidoski filiado, PRD não descarta formatar chapa majoritária

O ex-vice-prefeito e verador de São Caetano Beto Vidoski deixou o PSDB e migrou para o PRD. A filiação aconteceu ontem à noite em uma pizzaria da cidade. O presidente nacional da sigla, Ovasco Resende, abonou a ficha do ex-tucano e sinalizou quais caminhos o grupo deve trilhar na eleição sem descartar a possibilidade de formatar uma chapa majoritária. “O PRD é municipalista. O Beto e o grupo terão total autonomia para tomada de decisões. A visão é macro.”

A resposta do presidente surgiu após indagação deste Diário sobre a possibilidade de composição. Beto Vidoski é cortejado por diversas frentes políticas, entre elas, a encabeçada por Tite Campanella, que deixará o Cidadania até sexta-feira.

A possibilidade de estar em uma chapa majoritária também não foi descartada por Vidoski. “Temos mais 72 horas de uma janela partidária e de maneira equilibrada vamos montar a chapa de vereadores que se sustente até o período eleitoral. Daqui a 15 dias vamos conversar com todos os pré-candidatos para projetar o que for melhor”, declarou.

Outro aceno para a formação de uma chapa para a disputa da Prefeitura parte da fala do presidente municipal do PRD, Eduardo Vidoski, irmão de Beto, sinalizando que o partido buscará unidade entre as diversas frentes na busca de consenso. “A direita tem que aprender a se organizar um pouco melhor”. E complementa. “Assim como a esquerda, temos que concentrar forças em apenas um único nome e não pulverizar como ocorre hoje com três ou quatro candidatos.”

Com a chegada de Beto Vidoski aos quadros, o partido passa a ter dois vereadores, já que conta com Américo Scucuglia, eleito pelo PTB, sigla que fundiu-se com o Patriota para dar origem ao PRD. A expectativa é manter as duas cadeiras.

Beto Vidoski, que terá, segundo Ovasco, a missão de ajudar no crescimento do partido, acredita que o PRD poderá aumentar mais a representatividade na Câmara. “Vamos buscar mais duas ou três peças para conquistar uma terceira cadeira. Com uma chapa majoritária esse número sobe”, assegurou.

ESVAZIAMENTO

Com a saída de Beto Vidoski, o PSDB, que elegeu cinco vereadores nas eleições de 2020, vê sua bancada reduzir para para dois. Apenas Fabio Soares e Marcos Fontes permanecem no ninho tucano são-caetanense.