Vereador quer apurar suposto uso político do Sindserv Sto.André

O vereador de Santo André Márcio Colombo (PSDB) quer apuração sobre o comportamento do representante legal do Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais) de Santo André, Durval Ludovico. Ao utilizar ontem a tribuna na sessão da Câmara, o parlamentar levantou a hipótese de que Ludovico estaria utilizando a estrutura sindical para promoção pessoal. O sindicalista é filiado ao PSB e seria um dos pré-candidatos do partido ao Legislativo nas eleições de outubro.

“É carro de som, outdoors espalhados pela cidade inteira. Escutei por aí que o presidente do Sindserv está se colocando como pré-candidato a vereador. É muito curioso ver em ano eleitoral o Sindserv investindo muito em divulgações dos atos de sua presidência. Para favorecer quem?”, questionou Márcio Colombo. “Será que o trabalhador que tem o dinheiro descontado para o sindicato quer que esse dinheiro seja utilizado em outdoor para promover um indivíduo específico? Fica a interrogação”, complementou.

A imagem e o nome de Ludovico aparecem em destaque nos painéis custeados pelo Sindserv e espalhados pela cidade. Os outdoors são utilizados para divulgar a campanha salarial, na qual o sindicato reivindica reajuste de 11% para a categoria. O Executivo andreense oferece 3,7%, motivo pelo qual houve manifestação da entidade ontem, no Paço.

O vereador também criticou o ato realizado pelo Sindserv. “O sindicato está tumultuando, fazendo barulho em pleno horário de expediente e atrapalhando o trabalho dos servidores públicos, os corretos, que não se submetem ao sindicato e estão prestando o seu serviço em prol da cidade”, atacou.

Ao Diário, Colombo confirmou que está estudando qual medida adotará sobre o assunto e não descarta ingressar com ação no MP (Ministério Público). “Como sou um grande opositor da esquerda, as pessoas estão me procurando para denunciar e me enviando fotos. Já temos evidências fotográficas e vamos continuar observando o comportamento do presidente do sindicato para ver qual caminho vamos seguir. É muito estranho nesse período a entidade acelerar o ativismo político ”, ressaltou.

O SINDICATO

Procurada pela equipe de reportagem do Diário, a diretoria do Sindserv Santo André divulgou nota oficial onde repudiou a fala do vereador Marcio Colombo, considerando as hipóteses levantadas por ele, de uso da estrutura sindical para promoção pessoal, de ‘levianas e irresponsáveis’.

“O Sindicato lamenta as falas carregadas de ódio desse vereador que apenas reforçam seu rancor contra todos aqueles que lutam nos movimentos sindicais, sociais e populares de forma intransigente pelos direitos da classe trabalhadora e por mais políticas públicas para a população. Faz parte da luta do Sindserv conscientizar, organizar e mobilizar a categoria para Campanha Salarial. Neste ano, novamente estamos nas ruas e nas redes divulgando a nossa campanha salarial que tem como mote: Salário Digno, Valorização e mais Direitos. Contamos com o apoio de todos os vereadores da Câmara no reconhecimento do papel dos servidores públicos e do serviço público, que são a força motriz da nossa cidade”, dizia a nota.