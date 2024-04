Chega de mortes!

Golpe

‘60 anos do golpe: O Grande ABC na luta’ (Política, dia 31). Parabéns ao Diário pelo resgate histórico dos fatos relativos ao golpe militar de 1964. Acompanhei quase todas as reportagens que este importante veículo produziu durante esse tenebroso período que vivenciamos em nosso País. Durante essa época, eu era metalúr-gico, trabalhador na General Electric, acompanhando bem de perto toda movimentação que ocorria no País e, principalmente, na nossa região. Estive presente em quase todos o atos, principalmente os realizados no estádio da Vila Euclides. Ainda tenho, em meus arquivos, muitas das reportagens que o Diário divulgava, com riqueza de detalhes, durante a ditadura. Não podemos esquecer das posições firmes contra o regime militar advindas de pessoas como dom Cláudio Humes, Lula, Brizola, Ulysses Guimarães, Franco Montoro e do então prefeito Tito Costa. Aproveito a ocasião para agradecer o relato preciso e necessário do Adauto Campanella. Infelizmente, ainda temos alguns missivistas, desmemoriados, que atuam como viúvas (os) dos ditadores que dominaram o País por 21 longos anos.

Ditadura, nunca mais!

Ronaldo Martim

Santo André

Roberto Carlos

Foi tenebroso o final do belíssimo espetáculo musical do Rei Roberto no último dia 21. A começar pela total falta de informações, uma vez que o ingresso adquirido na portaria do clube Aramaçan teria que ser autenticado nesse local específico. Depois, uma fila enorme aguardava para a colocação de uma pulseira identificadora do local onde se situava o seu assento. Entrando pelo salão, dirigimo-nos aos locais numerados previamente, onde nos acomodamos, minha esposa, minha filha e eu. Até aí, nada de muito anormal para um espetáculo dessa grandeza. Por estarmos na segunda fileira próxima ao palco, mesmo tendo mais de 65 anos, a lei que favorece as pessoas dessa idade em diante não foi obedecida e pagamos um valor alto para podermos ficar, talvez pela última vez na nossa vida, bem próximos do cantor. O espetáculo transcorreu normalmente e as músicas tocadas pela excelente orquestra e interpretada pelo nosso cantor preferido nos fizeram regredir a décadas atrás, quando admirávamos a performance do Rei. O problema foi daí para a frente, com apenas uma senhora, que fazia as vezes de segurança. Quando os acordes da música Jesus Cristo ecoaram pelo salão, verdadeira turba de pessoas ensandecidas invadiu a frente das cadeiras dessa fila vip, o que não poderia ter acontecido se houvesse pelo menos uma dezena de seguranças de porte físico avantajado para conter esses mal-educados, todas elas em busca de uma rosa, mimo que o cantor entrega aos fãs e admiradores nos finais do espetáculo. Um senhor, que estava com a sua esposa na primeira fila, foi parar atrás da terceira fila, num perigo iminente. Uma senhora de 92 anos foi literalmente jogada numa cadeira, o que poderia causar acidente previsível no momento em que muitas pessoas se aglomeravam. A empresa promotora não tomou as devidas providências para que esse ato de distribuição de rosas não se transformasse num tumulto inimaginável e perigoso. A sugestão que faço é que seja instalada uma barreira que impeça a aproximação de pessoas de outros setores e avancem sobre as pessoas idosas, em sua maioria, para que não sejam sufocadas e corram sérios riscos de acidentes. Além do mais,ao ligar para a empresa promotora, o telefone apenas solicite que “deixe o seu recado”, num total descaso para com os compradores de ingressos, principalmente àqueles que buscaram um lugar seguro para assistir ao espetáculo.

Antonio Colavite Filho

Santos

Cultura em S.Bernardo

Muito triste o desmonte que está acontecendo com a Secretaria de Cultura de São Bernardo. O dinheiro da Lei Paulo Gustavo ainda não foi liberado. Ninguém explica o motivo. O secretário não aparece para trabalhar, pois está em campanha política. A programação cultural da cidade para o mês de abril é inexistente. Esqueceram da economia criativa. A divulgação de tudo que acontece na Pasta não tem transparência. E quem sofre somos nós, os fazedores de cultura, que temos que conviver com esse descaso.

Sthephanie Lima

São Bernardo