Reservas do Grêmio não resistem a altitude de La Paz e perdem do The Strongest na Libertadores

O Grêmio priorizou a final do Campeonato Gaúcho a ser disputada no próximo final de semana diante do Juventude, levou um time reserva para a estreia na Copa Libertadores, nesta terça-feira, em La Paz, na Bolívia, frente ao The Strongest e perdeu por 2 a 0. Huachipato e Estudiantes, os outros times que compõem o Grupo C, se enfrentam nesta quarta-feira.

Como se esperava, o The Strongest imprimiu um ritmo intenso na tentativa de aproveitar a vantagem de atuar nos 3.600 metros de altitude de La Paz. Abusando das bolas alçadas na área, o time boliviano levou perigo constante à meta de Marchesin.

Logo aos dois minutos, Jusino ganhou da zaga gremista pelo alto, mas cabeceou para fora. Aos dez, o cruzamento de Daniel Lino assustou Marchezin, ao acertar o travessão.

Após tanta pressão, saiu o primeiro gol do jogo, que teve ajuda da defesa gremista. Após cruzamento da esquerda, Ursino subiu sozinho para fazer 1 a 0 para o The Strongest, aos 15 minutos.

A forte presença no campo ofensivo do The Strongest foi aos poucos diminuindo, possibilitando que o Grêmio saísse um pouco de sua defesa. João Pedro Galvão e Nathan Fernandes levaram perigo ao gol de Viscarra.

A iniciativa gremista propiciou espaços para os bolivianos, que também tiveram chance de aumentar a vantagem nos minutos finais da primeira etapa, com Rodrigo Ramallo e Ortega.

O segundo tempo nem havia começado direito e o Grêmio perdeu grande chance de empate com Everton Galdino. O lance surpreendeu e chamou a atenção do The Strongest, que voltou a aumentar o ritmo do jogo. Triverio levou perigo, aos cinco minutos.

Aos oito, o Grêmio, por intermédio de Everton Galdino, arriscou de longe e forçou Viscarra a fazer boa defesa. O jovem e inexperiente time de Renato Gaúcho voltou com mais atitude para os últimos 45 minutos.

Aos 15, os dois treinadores fizeram duas alterações e a intensidade na disputa da bola voltou a aumentar. E o The Strongest mais uma vez levou a melhor. Ao 27 minutos, Triverio, atacante perigoso, fez 2 a 0, após defesa de Marchesin em cobrança de falta.

Aos 30, Renato Gaúcho colocou os atacantes Lucas Besozzi e Riquelme na busca de mais força ofensiva. Arrascaita, pelo The Strongest, e Cheron, pelo Grêmio, desperdiçaram boas chances para marcar. E o jogo acabou 2 a 0 para a equipe boliviana.

FICHA TÉCNICA

THE STRONGEST 2 X 0 GRÊMIO

THE STRONGEST - Viscarra; Daniel Rojas (Aimar), Jusino, Caire e Daniel Lino; Ursino; Wayar, Ortega (Cuellar), Rodrigo Ramallo (Amoroso) e Arrascaita (Sotomayor); Triverio (Bruno Miranda). Técnico: Pablo Lavallén.

GRÊMIO - Marchesín; Fábio, Gustavo Martins, Nata e Wesley Costa (Zé Guilherme); Dodi, Du Queiroz e Nathan (Cheron/Ronald); Everton Galdino (Lucas Besozzi), João Pedro Galvão e Nathan Fernandes (Riquelme). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Ursino aos 15 minutos do primeiro tempo. Triverio aos 27 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Rojas.

ÁRBITRO - Juan Gabriel Benítez (PAR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL).