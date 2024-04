Xande de Pilares se apresenta no Parque Guaraciaba no domingo (7)

O Parque Guaraciaba, em Santo André, será palco de muita música no domingo (7). Em comemoração ao aniversário de 471 anos da cidade, o local receberá shows de diversos artistas, a partir do meio-dia. Vão se apresentar DJ Bola 8, Realidade Cruel, Grupo SP5, Pinha Presidente e a grande atração do dia, Xande de Pilares.

O evento Samba no Guaraciaba será realizado das 12h às 20h, com muita diversão e também barracas com diversas opções gastronômicas, bebidas e artesanatos. Além de curtir boa música, o público poderá ajudar quem mais precisa, já que a entrada será 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.

Todas as atrações do aniversário de 471 anos de Santo André estão disponíveis no site www.santoandre471anos.com.br. A programação conta com patrocínio da Aesa e co-patrocínio de Ossel Assistência, Paddan Incorporadora e Patriani. A realização é da Youp, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

Programação:

12h - DJ Bola 8 - Realidade Cruel

14h - Grupo SP5

16h - Pinha Presidente

18h - Xande de Pilares

Serviço

Samba no Guaraciaba

Data: 7/4/24 (domingo)

Horário: das 12h às 20h

Local: Parque Guaraciaba

Endereço: Avenida Valentim Magalhães, 1.655 – Condomínio Maracanã

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis