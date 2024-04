Ponte Preta confirma goleiro William e meia Matheus Régis como reforços para Série B

No começo da noite desta terça-feira, a Ponte Preta oficializou a chegada de mais dois reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez foram anunciados o goleiro William e o meia Matheus Régis, que assinaram contrato até o final da temporada.

"Fechados com a Macaca. O goleiro William e o meia Matheus Régis são os novos reforços da Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro da Série B. Seja bem-vindos a #MaiorDoInterior. A dupla já está integrada ao elenco e sob o comando da comissão técnica do técnico João Brigatti, no CT do Jardim Eulina", postou o clube ao anunciar os novos reforços.

Revelado pelo Juventude, o goleiro William, tem 26 anos, e estava no Santa Cruz, onde disputou o Campeonato Pernambucano. Neste primeiro momento, chega para disputar a titularidade e fazer 'sombra' para Pedro Rocha. O novo goleiro também tem passagem pelo Aimoré-RS, onde jogou a Série D do ano passado.

Já o atacante Matheus Régis vinha negociando com a Ponte Preta há algumas semanas, mas só agora foi anunciado oficialmente. Aos 24 anos, foi titular do São Bernardo no Paulistão, onde fez 14 jogos e marcou três gols, além de ter dado uma assistência. Revelado no Botafogo-PB, o atacante tem passagens por Desportiva Guarabira, CSP, Treze, Campinense, CSE e Atlético-GO.

No comunicado da chegada da dupla desta terça-feira, a diretoria executiva alvinegra ainda avisou: 'Ao longo dessa semana, outros jogadores chegarão ao clube.'

Neste ano, a Ponte Preta irá tentar fazer uma campanha diferente da Série B de 2023, competição na qual brigou contra o rebaixamento até a última rodada. O time campineiro estreia no final de semana do dia 20 de abril, diante do Coritiba no Moisés Lucarelli.