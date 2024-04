Com mensagem de transformação, Tuany lança 1º álbum de carreira 'Metamorfose'

Ao longo de um longo e desafiador percurso, um artista musical independente passa por diversas nuances de sua carreira. Com mais de 10 anos dedicados à música, a cantora e compositora andreense Tuany chega a um momento emblemático deste percurso com o lançamento de seu primeiro álbum de carreira “Metamorfose”. Falando sobre as transformações pessoais e enquanto artista durante os últimos anos, o álbum mostra uma faceta mais madura e autêntica da cantora e estará disponível em todos os aplicativos de música a partir desta quarta-feira (3), às 21h.

Com três faixas inéditas e as já lançadas “Instalação”, “Alguma Coisa” e “Outro Lado do Adeus”, o álbum carrega influências de nomes como Lana Del Rey, Hayley Williams, Led Zeppelin, Amy Winehouse e os nacionais Los Hermanos. A faixa inédita “Tempo Perdido”, ainda, ganha um clipe que irá ao ar pelo canal da artista no YouTube, no dia 10 de abril, a partir das 18h.

“Essa canção fala sobre se dar conta que você estava perdendo tempo com alguém que só te fazia mal e sobre a sabedoria que vem com o afastamento e o tempo. Ela surgiu como uma brincadeira, enquanto estava tocando violão e cantando algumas frases soltas, e uma das que mais me prendeu foi ‘ainda bem que deu a hora e eu te larguei’. A partir dessa frase, comecei a fazer essa música com um certo tom de ironia e humor em cima da situação também”, comenta a artista que trará canções mais energéticas e animadas, para pular e dançar.

‘HANDMADE’

O clipe de “Tempo Perdido” vem acompanhado de uma marca bem específica da artista que é o ‘handmade’. Viralizada nas redes sociais com mais de 1 milhão de views em seus vídeos tocando músicas em uma caixinha de música, Tuany sempre aproveita do artesanal para suas produções. “Todos os audiovisuais lançados até agora tiveram cenário, figurino e direção montados por mim. É uma coisa que eu adoro criar e fazer parte, apesar de ser extremamente trabalhoso. Sinto que quando estou com a mão na massa em todas essas partes, consigo trazer a minha visão da realidade. Para o clipe de ‘Tempo Perdido’, eu fiz uma das blusas que uso, que é uma borboleta”, afirma. “Costurei ela à mão e fui moldando com arames, pra ficar do meu gosto e com a estética que queria. A saia branca que uso também tingi e descolori para que ficasse da cor desejada. Depois de muitos furos nos dedos, cheguei no resultado que estava procurando”, explica.

TRANSFORMAÇÃO

Além de gostar de acompanhar todo o processo, o artista independente precisa de muitas dessas artimanhas para colocar suas obras no mundo. E é sobre todo esse processo de carreira e de vida que o álbum “Metamorfose” vem refletir. “Quis buscar essa viagem de autoconhecimento e visão de mundo, e como em vários altos e baixos essas situações vão moldando o ser humano pra cada vez mais estar perto do que ele deve ser (pelo menos no meu caso)”, afirma. “A mensagem que quero transmitir é que tudo bem mudar, se questionar, deixar pessoas e lugares para trás, pra abrir espaço para novos lugares e pessoas. Tudo isso faz parte do nosso crescer, incluindo as feridas, quedas e vitórias. Tudo isso nos molda dentro do nosso casulo e nos faz nascer uma nova borboleta. Acho que esse renascer acontece muitas vezes ao longo da vida”, finaliza a cantora.

SERVIÇO

O álbum “Metamorfose” de Tuany chega a todos os aplicativos de música nesta quarta-feira (3), às 21h. Já o clipe da faixa “Tempo Perdido” vai ao ar na quarta-feira, dia 10 de abril, às 18h, no YouTube da artista.