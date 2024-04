Memória na Capital. Da Vergueiro à Aclimação... ...o caminho das águas. No Memofut, transmissões históricas. E tudo sobre São Paulo e Corinthians...

CAMINHADA

Amanhã, sábado, às 9h30, o professor Jorge Pimentel Cintra, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, tem um encontro com você, prezado leitor. Anotem o endereço: Rua Vergueiro, 1515, em São Paulo. A partir deste ponto começará um passeio pela história de São Paulo, ao ar livre.

O professor fará oito paradas pelo Caminho das Águas.

Igrejas, a segunda caixa d’água de São Paulo, a arquitetura de edifícios, história da numeração das ruas, um posto de gasolina tombado serão alguns dos pontos visitados.

No bairro da Aclimação, a lembrança de um antigo zoológico e a volta ao lago no espaço onde era feita a aclimatação dos animais.

Passeio livre, sem necessidade de inscrições ou outros trâmites. É de graça...

NO PACAEMBU

Amanhã, sábado, entre 8h30 e 13h, duas palestras sobre futebol, focalizadas pelo coordenador do Memofut, Alexandre Andolpho Silva.

Zeca Marques apresenta a parte 2 do tema “Abrem-se as cortinas e pimba na gorduchinha: as locuções de futebol no rádio e na TV”.

Gabriel Gama discorre sobre o “Majestoso, a histórica rivalidade entre Corinthians e São Paulo”, titulo do seu livro que conta a história de mais de 90 anos do clássico.

A 162ª reunião do Memofut será no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol, no (em obras) Estádio do Pacaembu. Participação livre. Basta gostar do velho esporte bretão. Tudo de graça...

Crédito das fotos 1 e 2 – Luiz Romano (divulgação)

NO MUNDO DA BOLA. Participantes da reunião do Memofut em 2 de março de 2024, que teve a presença do ex-jogador Basílio, o primeiro Pé de Anjo: descubram na imagem coletiva a presença de um pequeno corintiano...

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 5 de abril de 1994 – ano 36, edição 8665

MANCHETE – Mais um é atropelado na Goiás. Era o segundo acidente em cinco dias na avenida. Moradores ameaçavam fechá-la em 48 horas se a Prefeitura de São Caetano não providenciasse a colocação de lombadas.

RIBEIRÃO PIRES – Câmara Municipal discutia projeto sobre a criação do Fundo Especial de Pensões e Aposentadorias do funcionalismo.

PONTO DE VISTA – Justiça social na prática. Aposentados e pensionistas pagariam menos por obras nas redes de água e esgoto.

Artigo de Ajan Marques de Oliveira, diretor superintendente do Semasa.

FUTEBOL – Grupo A-1, no Bruno Daniel, Santo André 0, Rio Branco 2; Grupo A-2, em Piracicaba, XV 1, São Caetano 1; Grupo A-3, na Vila Euclides, EC São Bernardo 3, Atlético Sorocaba 2.

Em Santos, Jabaquara 1, Grêmio Mauaense 0, na abertura do Grupo B-1 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

NOTA DA MEMÓRIA – Trinta anos depois, neste 2024, o EC São Bernardo, o clube mais tradicional da cidade, é obrigado a mandar seus jogos fora de São Bernardo. Triste.

EM 5 DE MARÇO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: ciganos levantavam acampamento a pouca distância do Largo da Matriz.

Barcelona, 28. Da Agência Havas. A polícia efetuou uma rigorosa busca em várias tipografias, apreendendo na de propriedade de Gracia & Hermanos cinco mil exemplares de proclamações anarquistas, dirigidas ao operariado. Foram efetuadas várias prisões.

1979 – Delegado Carlos Alberto Costa assumia a chefia policial em São Bernardo. Substituía a Deodato de Araújo. A força policial da cidade era formada por quatro distritos policiais e a Cadeia Pública, com 120 detentos.

Grande ABC e VocêOito de abril, Santo André da Borda do Campo.

Uma história de conquistas.

Um presente vibrante e promissor.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Mococa (freguesia em 1856, município em 1871).

Na Bahia: Anagé, Caetité, Dom Basílio, Érico Cardoso e Planalto.

E mais: Araquari e Camboriú (SC), Dom Expedito Lopes (PI), Godoy Moreira (PR), Marabá (PA), Novo Hamburgo (RS), Pureza (RN) e Timbiras (MA).

HOJE

Dia dos Fabricantes de Materiais de Construção

Dia do Propagandista Farmacêutico

Dia das Telecomunicações

Sexta-feira na Oitava da Páscoa

5 de abril

O discípulo a quem Jesus amava disse, então, a Pedro: “É o Senhor”.

João, 21,7

Ilustração: Samira Rosa Madeira, Paixão de Cristo na Paróquia São Sebastião, em Rio Grande da Serra, pela Cia teatral “Celebra a Vitória”, direção de Gerú Madeira; 29-3-2024.

Identificação: Maria Ribeiro e Mariana Lopes, representando o povo de Jerusalém; Iandra Reis (Maria Madalena), Thiago Hora (Pilatos) e Ariadna Justino (mulher de Pilatos)