São Paulo deve ter James Rodríguez e Lucas Moura contra Talleres; Ferreirinha fica no banco

O técnico Thiago Carpini comandou a atividade do elenco do São Paulo nesta terça no CT, a penúltima antes da viagem para a estreia do clube na Libertadores, contra o Talleres-ARG, em Córdoba, na quinta-feira. O treinador priorizou um trabalho de cruzamento e finalização com superioridade numérica. Depois, Carpini comandou uma atividade tática, com 11 contra 11 a fim de aprimorar posicionamento e movimentação das equipes titular e reserva.

James Rodríguez e Lucas Moura participaram do treinamento no time titular, enquanto Ferreirinha deve começar o jogo no banco. O provável São Paulo deve ir a campo para enfrentar o Talleres com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodriguez e Lucas; André Silva.

A grande dúvida da semana fica por conta da situação de Calleri. O atacante argentino ficou fora do jogo-treino contra o Atlético Mogi, realizado no CT da Barra Funda no último sábado, por conta de dores causadas por um rompimento de um cisto de Baker, na região posterior de sua perna direita, e sua participação no próximo compromisso ainda é incerta.

CONTRATO NOVO

Porém, a boa notícia é que o zagueiro Arboleda assinou um novo contrato até dezembro de 2027. O antigo vínculo do equatoriano com o Tricolor expirava em dezembro deste ano e o atleta ficou perto de poder assinar um pré-contrato com outro clube, mas a diretoria ajudou o jogador a resolver as pendências financeiras extracampo e anunciou a renovação na noite de segunda-feira.