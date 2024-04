Cininha de Paula fala sobre Beatriz, do 'BBB 24': 'Não é normal'

Nesta terça-feira, 2, Cininha de Paula publicou um vídeo reagindo ao comportamento de Beatriz, do Big Brother Brasil 24. No registro postado no TikTok, a diretora declarou que a sister "não é normal" e é "maníaca". Veja aqui .

"Eu estava aqui vendo o BBB agora, antes de dormir. Essa moça, Beatriz, tem problemas né? Ela não é normal, ela é aquilo que a gente chama de maníaca, parece que está travada, doente", disse Cininha. "Que coisa mais desequilibrada, caramba, será que os psiquiatras lá dentro não veem isso? Que essa menina é surtada?"

"Nossa senhora. Aquilo não é alegria, não, é mania. Ela é maníaca, Jesus Cristo. Ela é de livro. Uma coisa, nossa? Estou muito passada", completou.

"Será que ela faz isto para aparecer?", questionou a diretora na legenda. "Ela tenta ser um ser normal, mas não consegue! E como se tivesse necessidade de ficar over, louca, para ser notada. Tenho pena."