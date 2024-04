Esposa de César Filho, Elaine Mickely passa por cirurgia: - Meu útero estava três ou quatro vezes maior do que o tamanho normal

Nesta terça-feira, dia 2, Elaine Mickely utilizou de suas redes sociais para compartilhar que passou por uma cirurgia múltipla que durou mais de cinco horas. Segundo a esposa de César Filho, que resolveu se abrir sobre o estado de saúde, seu procedimento foi realizado na última segunda-feira, dia 1º, e envolveu a retirada do útero e uma cirurgia estética.

- Passando aqui hoje para dizer que eu dei uma sumidinha ontem porque eu estava realizando uma cirurgia. Deixei para avisar agora, pós-cirurgia, justamente para que ninguém ficasse preocupado ou criasse um alvoroço. Como vocês estão vendo, já estou aqui sentadinha, trocadinha, já tirei até o soro, estou bem. Foi tudo muito bem, começou dizendo através dos Stories, no Instagram.

Em seguida, a mulher de 43 anos de idade resolveu dar mais detalhes sobre um dos procedimentos pelo qual passou:

- Começou às 14 horas. Foi, teoricamente, uma cirurgia longa, de cinco horas, mais ou menos. Eu voltei para o quarto era dez [horas] e pouco da noite. A cirurgia que eu realizei foi a retirada do meu útero e das trompas. Abrir isso aqui para vocês é única e exclusivamente para que a gente sempre faça os exames preventivos, que foi o que eu fiz, afirmou Elaine.

A atriz ainda falou sobre a decisão de fazer a remoção dos órgãos reprodutivos:

- O meu útero estava três ou quatro vezes maior do que o tamanho normal de um útero. Consequentemente, você tem que tirar as trompas também. E também eu estava com um mioma muito grande, de quatro centímetros, e alguns cistos. E isso ocorria o quê? Fluxo sanguíneo exageradamente, eu estava ficando anêmica, o meu ferro também sempre em reposição. Isso poderia acarretar em algo muito grave futuramente. Então, é melhor a gente prevenir do que chegar a um ponto extremo. O primeiro ponto é realizar os exames preventivos. Diagnosticando qualquer coisa, entrar imediatamente em tratamento ou cirurgia, seja o que for, aconselhou antes de finalizar.

Já no fim das postagens, Elaine Mickely relata que aproveitou a ida ao hospital para fazer uma cirurgia estética. Nas palavras da famosa, ela resolveu trocar a prótese do peito, que já estava um pouco flácida, fazendo aquelas curvinhas indesejadas.