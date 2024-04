Banco do Brasil permite autodeclaração de pessoa com deficiência via aplicativo

O Banco do Brasil permitirá que clientes que tenham deficiência física façam a chamada autodeclaração PcD (pessoa com deficiência) através do aplicativo. Com a medida, o cliente passa a ter acesso a atendimento especializado nos canais do banco.

É possível se autodeclarar deficiente visual, auditivo, físico-motor ou intelectual, ou então com transtorno do espectro autista. Os clientes autodeclarados passam a receber atendimento específico de acordo com sua declaração em todos os canais do banco.

No caso dos deficientes auditivos, por exemplo, eles são direcionados automaticamente para o atendimento em Libras ao retirar a senha de atendimento numa agência. Isso inclui fone de ouvido, webcam e um segundo monitor, para o contato com o intérprete.

"O BB criou em 2023 um comitê para a diversidade. Trabalhar pela inclusão é uma das premissas do banco nesse sentido, e diz respeito a um senso de geração de valor para a coletividade. Integrar as pessoas com deficiência é garantir que elas possam exercer todas as suas potencialidades", diz em nota a vice-presidente de Negócios de Varejo do banco, Carla Nesi.