Em meio a luta contra câncer, atriz de Barrados no Baile revela ter vendido casa e estar doando móveis: - Vou construir memórias

Shannen Doherty, atriz que ficou conhecida por suas personagens em Barrados no Baile e Charmed, está lutando contra o câncer desde 2015. Inicialmente, a artista foi diagnosticada com câncer de mama, que entrou em remissão em 2017, mas retornou três anos depois. Em novembro de 2023, Shannen revelou que a doença tinha dado metástase nos ossos.

Agora, durante o podcast Let's Be Clear, Doherty deu mais detalhes de seu diagnóstico e como está lidando com a situação. A atriz disse que está se empenhado para que sua morte seja uma transição tranquila para a mãe, que a acompanha de perto. Shannen também disse que está fazendo uma verdadeira limpa em sua casa e decidiu doar grande parte de seus móveis:

- A minha prioridade no momento é a minha mãe. Eu sei que vai ser pesado para ela, caso eu morra antes dela. Como sei que vai ser pesado para ela, quero que o resto seja mais leve. Não quero que tenha que lidar com um monte de coisa. Não quero ela precisando encarar quatro containers de móveis.

A atriz de Barrados no Baile também contou que vendeu uma de suas casas que ficava no Tennessee, nos Estados Unidos. Doherty revelou que ficou emocionada ao revistar tantas memórias e empacotar seus pertences para que fossem doados ou vendidos.

- Nós fomos ao Tennessee para que eu pudesse empacotar algumas das coisas. Foi muito difícil e muito emocionante, porque o sentimento era de estar desistindo do sonho de investir nessa propriedade, construir uma casa para mim, uma casa para a minha mãe e aumentar o celeiro. Era um dos meus sonhos. Eu estava empacotando tudo e comecei a chorar? Eu me senti desistindo do meu sonho e? O que aquilo significava para mim? Significava que eu estava desistindo da vida? Significava que eu estava jogando a toalha? E a minha mãe estava lá e me disse: Não se livre desse lugar, está tudo bem, você não precisa, pode continuar levando. E eu falei: Sim, com certeza.

Porém, apesar de concordar com a mãe de que não deveria vender a propriedade, Shannen decidiu seguir com o processo e usar o dinheiro da venda para viagens ao lado de familiares.

- Isso me permite viajar mais porque estou fazendo dinheiro, estou vendendo tudo. Aí farei outras memórias, vou construir memórias com pessoas que amo. Posso levar minha mãe em viagens, porque terei um dinheiro extra por perto e não vou mexer no que tenho guardado, isso vai garantir que todos próximos a mim estarão resguardados quando eu morrer.