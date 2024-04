Ribeirão Pires abre inscrições para as aulas de futsal feminino e masculino

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de futsal feminino e masculino na região do Parque Aliança, em Ribeirão Pires. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, oferece a modalidade esportiva para crianças e adolescentes de 6 a 13 anos.

Por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), as inscrições podem ser feitas, das 7h30 às 9h e das 15h30 às 16h30, na Unidade Saúde da Família (USF) do Parque Aliança (Rua Antônio Fortes, 278). No ato da matrícula, o pai ou responsável deverá apresentar o comprovante de residente, o RG e CPF. As vagas são limitadas e as aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, de manhã e de tarde, na Praça Hishiro Hidaka, localizada ao lado da Unidade Saúde da Família (USF) do bairro.

Chamado de Sementinhas do Esporte, o programa gratuito é realizado pelo Instituto Mais Ação, uma ONG com sede em Belo Horizonte (MG), com o patrocínio da Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul –, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4824-1326.