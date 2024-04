Paloma Bernardi fala sobre a importância de inspirar e ajudar outras mulheres: - Quero mostrar como elas podem ser elas mesmas

Seguida por quase três milhões de internautas em suas redes sociais, Paloma Bernardi tem o propósito de inspirar e ajudar outras mulheres em seu espaço. Aos 38 anos de idade, a atriz se tornou a primeira embaixadora brasileira da marca de óculos italiana YALEA e atuará como porta-voz das mensagens que ambos defendem: promover a visibilidade de questões feministas, como a independência da mulher.

Ciente do seu papel e do seu alcance nas redes sociais, Paloma falou, em entrevista, sobre a responsabilidade de ajudar outras mulheres.

- Acho que, como mulher e tendo a plataforma que eu tenho hoje, tenho sim o propósito de inspirar e ajudar as mulheres a se verem, a entenderem sua força e seu valor. Ser porta-voz dessa mensagem através da YALEA é muito inspirador, quero mostrar para as mulheres como elas podem ser elas mesmas e mostrar suas várias faces.

E parece que as novidades na carreira de Paloma Bernardi vão muito além da sua parceria com a marca italiana. Durante a entrevista, ela adiantou que está trabalhando em dois projetos:

- Eu estou com dois projetos legais, um que é a Paixão de Cristo em João Pessoa, e outro é um filme do Davi Schurmann que vou fazer participação especial, chamado Por um Fio. Esses até agora são os que estou focada para esse ano, além de continuar meu relacionamento com a marca YALEA criando projetos sociais que ajudam mulheres aqui no Brasil. Entre outros projetos sociais que faço parte.

E não parou por aí! Paloma também falou sobre os projetos sociais da qual faz parte:

- Ainda esse ano temos o Solidariedade Transforma que é um evento de moda em Caruaru, ele atende instituições de pessoas vulneráveis e enfermas, e meu trabalho com refugiados. E sou porta-voz das questões de pobreza menstrual que é um movimento para dar uma vida mais digna para as mulheres que estão em vulnerabilidade. Junto com a marca YALEA, além de ser porta-voz, garota propaganda, me traz a possibilidade de abraçar novos projetos sociais e isso é algo que me fez me identificar com essa marca, abraçar essa campanha, porque dialoga com a minha filosofia de vida, de estar sempre olhando para alter ser o setor de alguma maneira.