Nos EUA, pessoa no Texas é infectada por vírus H5N1 após contato com vacas leiteiras

Uma pessoa no Texas, nos Estados Unidos, foi infectada com o vírus da gripe aviária H5N1 após exposição a vacas leiteiras que supostamente também estavam infectadas, informou na segunda-feira, 1º de abril, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Este é o segundo caso conhecido de uma pessoa nos EUA infectada com o vírus da gripe aviária H5N1. A pessoa relatou vermelhidão nos olhos como único sintoma e está sendo tratada com um medicamento antiviral.

O risco da gripe aviária para a saúde humana continua baixo para o público em geral dos EUA, disse o CDC, mas pessoas com exposição prolongada a animais infectados ou seus ambientes correm maior risco.

O caso anterior de infecção em humanos foi relatado no Colorado em 2022. As infecções em humanos são raras, mas a agência disse que vem monitorando pessoas expostas a animais infectados desde o fim de 2021.

Infecções em humanos causam desde sintomas respiratórios leves e sintomas relacionados aos olhos a pneumonia grave. Mortes ocorreram em outros países.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) relatou casos de influenza aviária em vacas leiteiras no Texas e no Kansas no fim de março deste ano. O vírus foi identificado em leite não pasteurizado de vacas doentes em duas fazendas no Kansas e uma no Texas, bem como em uma vaca no Texas.

Alguns dias depois, o vírus também foi confirmado em um rebanho leiteiro no Michigan que havia recentemente adicionado vacas do Texas. Esta é a primeira vez que o vírus da influenza aviária H5N1 é detectado em bovinos nos EUA, de acordo com o Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas.

As pessoas devem evitar exposição sem uso de proteção a animais doentes ou mortos, bem como carcaças de animais, leite cru, fezes ou outros materiais contaminados, disse o CDC. As pessoas também não devem consumir alimentos não cozidos ou mal cozidos de animais com uma infecção confirmada ou suspeita, disse a agência.

Não há preocupações com a segurança do leite comercial no momento, pois os produtos nas prateleiras das lojas são pasteurizados, de acordo com o USDA e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA).

As fazendas leiteiras devem enviar leite apenas de animais saudáveis para processamento, e o leite deve ser pasteurizado para entrar no comércio interestadual para consumo humano. O leite de animais infectados está sendo retirado da cadeia ou destruído, disse o CDC. Fonte: Dow Jones Newswires.