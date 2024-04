Tesouro ambiental. O Parque do Cajuru. A Estação Biológica. Uma reserva em Paranapiacaba.

ESTADÃO ACERVO

Em 22 de março de 1909, Hermann Friedrich Albrecht von Ihering publicou no jornal “O Estado de S. Paulo” “O futuro Parque Estadual do Cajuru”, do qual “Memória extraiu os seguintes trechos:

Não pretendo criar um parque para excursões, mas um campo de experiências e um laboratório para estudos científicos.

Uma destas matas protetoras que é de suma importância para as cidades de Santos e de São Paulo, é a Serra do Mar, entre Piassaguera e Alto da Serra, ou antes Campo Grande.

Há um ano procuro garantir a existência dessas matas, com a criação de um grande parque estadual no Alto da Serra, ao qual sucessivamente deviam ser incorporadas todas as terras devolutas daquela região.

Dei a esse parque o nome de Cajuru, o que quer dizer “boca ou entrada da mata”.

REPORTAGEM

Em 4 de junho de 1972, o Diário publicou a reportagem “Paranapiacaba vive tradição de ingleses, da qual extraímos os seguintes trechos, referentes à estação biológica pensada e criada por Hermann von Ihering:

Rica em madeiras de lei, begônias e orquídeas, a Estação Biológica de Paranapiacaba possui 140 alqueires e foi fundada em 1909 por Hermann von Ihering, com o nome de Parque Cajuru.

Três anos depois (1912) a área foi adquirida pelo Estado. Passou a ser administrada pela Secretaria da Agricultura (Instituto de Botânica).

Distante dois quilômetros da estação ferroviária de Paranapiacaba, a estação biológica tem a face voltada para a planície santista.

A célebre cientista polonesa Marie Curie (1867-1934) visitou a Estação Biológica de Paranapiacaba. Madame Curie é detentora de dois Prêmios Nobel, o primeiro em Física e o segundo em Química.

Francisco Cardoso Sobrinho há uma década está na chefia da estação biológica (portanto, desde 1962).

Em abriu florescem as aleluias e quaresmeiras, com ricos cachos amarelo-ouro.

Há mais de 70 picadas e muitos córregos habitados por cobras, onças, pombas, macacos, veadores e raposas.

PROTEÇÃO

A Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba recebeu esse nome em 1985, ano em que foi tombada pelo governo do Estado.

Em 2009, ao completar 100 anos, ganhou um livro: 77 pesquisadores de várias áreas focalizaram a estação pensada por von Ihering.

Mais recentemente, a reserva foi também tombada pelo Município de Santo André.

ACADEMIA

Em 2022, Luna Abrano Bocchi e Ermelinda Moutinho Pataca publicaram o artigo “A Estação Biológica do Alto da Serra, um tesouro da natureza - 1918-1938” (revista HCS-Manguinhos, v. 29, nº 2, abr-jun/2022), de onde “Memória” extraiu as ilustrações de hoje.

ILUSTRAÇÕES. Álbum da Secção de Botânica do Museu Paulista (São Paulo: Imprensa Methodista, 1925); Planta da Estação Biológica do Alto da Serra (1924): um oásis ambiental pensado e idealizado pelo cientista e médico alemão Hermann von Ihering (1850-1930)

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 3 de abril de 1994 – ano 36, edição 8664

ESPORTES – Santo André quer de volta hegemonia nos Jogos.

Cidade investia na contratação de atletas e reformulação de equipes para voltar a competir com destaque nos Jogos Abertos do Interior.

Entre as atletas emprestadas, Cristiane Nakama, campeã brasileira de natação, trazida da Estilo, de São Bernardo.

Reportagem: Katia Perez.

EM 4 DE ABRIL DE...

1904 – Lyra da Serra programava quermesse em benefício da Sociedade Beneficente dos Empregados da Estrada de Ferro São Paulo Railway, com várias diversões, entre elas “um vistoso match de foot-ball”.

NOTA DA MEMÓRIA – Pela primeira vez o futebol aparecia numa notícia referente à Paranapiacaba, pelo menos nas pesquisas desta página Memória. Na Rua Major Diogo era preso o vendedor de balas Antonio Paladino, “por andar fazendo jogo de víspora (bingo, loto) com as crianças”.

1949 - Instituída a Bandeira do Município de Santo André, uma das primeiras entre os municípios brasileiros.

1959 - Ivete Vargas visitava São Bernardo e a maquete da futura Escola Técnica Industrial, a ETI, hoje Etec Lauro Gomes.

No livro de visitas, a deputada escrevia: "A Escola Técnica de São Bernardo do Campo é uma obra que Juscelino Kubitschek possibilitou a São Paulo, digna de São Paulo".

1979 – Conjunto Joelho de Porco estreava espetáculo no Teatro Municipal de Santo André. A banda era formada por Tico Terpins, Billy Bond, Netinho e Pisca. No repertório, rock, bolero, polca, mazurca e maxixe.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Alfredo Marcondes, Aramina, Cruzália, Itajobi, Jaci, Marília e São José do Rio Pardo.

Pelo Brasil: Aquidabã (SE), Coremas (PB), Dom Macedo Costa (BA), Extremos e Governador Dix-Sept Rosado (RN), Presidente Kennedy (ES) e São Gabriel (RS).

Marília começou a ser formada em 1926 e seu nome foi inspirado no poema "Marília de Dirceu", de Thomaz Antônio Gonzaga. Slogan: "Capital Nacional do Alimento".

Quinta-feira na Oitava da Páscoa

4 de abril

Eles também começaram a contar o que tinha acontecido no caminho e como o reconheceram ao partir o pão.

Lucas, 24,35

Ilustração: Samira Rosa Madeira, Paixão de Cristo na Paróquia São Sebastião, em Rio Grande da Serra, pela Cia teatral “Celebra a Vitória”, direção de Gerú Madeira; 29-3-2024.

Identificação: Jesus Cristo, interpretado por Samuel Senna; Cristina Lopes interpreta Maria; Iandra Reis, no papel de Maria Madalena.