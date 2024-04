Jennifer Garner faz emocionante homenagem ao pai, que morreu aos 85 anos de idade

Jennifer Garner usou as redes sociais para revelar que seu pai morreu aos 85 anos de idade. Em uma publicação no Instagram, a atriz reuniu uma série de cliques de William John Garner ao longo dos anos e contou que ele morreu pacificamente. Na legenda, ela começou escrevendo:

Meu pai faleceu pacificamente na tarde de sábado. Estávamos com ele, cantando Amazing Grace quando ele nos deixou (nós o carregamos ou o assustamos - pergunta válida). Embora não haja tragédia na morte de um homem de 85 anos que viveu uma vida saudável e maravilhosa, eu sei que a dor é inevitável, esperando em cantos inesperados.

Em seguida, escreveu belíssimas palavras sobre o pai:

Hoje é de gratidão. Somos gratos pelo comportamento gentil e pela força silenciosa de papai. Pela maneira como ele brincou com um sorriso travesso e pela maneira como inventou o papel de pai menina sempre paciente. Somos gratos por sua ética de trabalho, liderança e fé. Estendemos nossa gratidão às comunidades médicas do Charleston Area Medical Center e City of Hope. Seu cuidado prolongou a vida de papai e deu-lhe tempo para estar em seus lugares favoritos ? cercado por filhas e netos, torcendo por seus amados Aggies, comandando um barco e ? acima de tudo ? ao lado de sua esposa de 59 anos, nossa mãe.

Por fim, mencionou as irmãs, Susannah Kay Garner Carpenter e Melissa Garner Wylie:

Há muito a dizer sobre meu pai - minhas irmãs e eu nunca terminaremos de falar sobre como ele era maravilhoso, então tenha paciência conosco - mas por hoje compartilho essas memórias com meu apreço pelo homem gentil e brilhante, pai e avô que ele foi, bem como o legado amoroso que deixou.