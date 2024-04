Jovem recebe convite para participar da Flirp 2024

O antigo sonho da escritora ribeirão-pirense Larissa dos Santos Pedro, 17 anos, de lançar um livro está mais perto de se tornar realidade. A jovem, que é estudante de psicologia e moradora do Parque Aliança, foi convidada pelo prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), a participar da 3ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), programada para o período entre agosto e setembro deste ano.

“Escrevo desde os meus 7 anos de idade. Sempre gostei de leitura, especialmente romance. Tenho o sonho de publicar meus textos, que faço a partir de situações que vejo e considero relevantes, como inspiração. Tenho buscado, agora, formas de realizar meu sonho”, revelou Larissa. “Estou ansiosa com a oportunidade.”

O convite foi realizado ontem, após Larissa apresentar ao prefeito a coleção de textos feitos à mão, inspirados em cenas cotidianas. Com os conteúdos de Larissa em mãos, Volpi também deu dicas para auxiliar a jovem na jornada. “Temos em Ribeirão Pires grandes talentos. Artistas que já estão despontando no cenário cultural e outros ainda jovens, que contam com nosso apoio para desenvolver seu trabalho e crescer profissionalmente por meio de sua arte”, avaliou o chefe do Executivo.

FLIRP

Com apoio do Diário, a Flirp é o evento regional dedicado ao incentivo à leitura e à democratização do acesso ao livro. A primeira edição, em 2022, foi dedicada a Oswald de Andrade, um dos principais mentores do Modernismo. Contou com a participação de mais de 200 artistas, incluindo o escritor Ignácio de Loyola Brandão e o poeta Antonio Carlos Secchin, ambos membros da ABL (Academia Brasileira de Letras). Em 2023, a homenageada foi Clarice Lispector. Os dois dias de evento tiveram presenta do escritor Itamar Vieira Júnior e da atriz Beth Goulart.