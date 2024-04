Santo André encara Campos Mourão pela 2ª rodada da LNF

O Santo André Intelli busca reabilitação hoje, às 19h, contra o Campos Mourão, no Paraná, em partida válida pela segunda rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal). Na semana passada, os andreenses estrearam com derrota para o Foz Cataratas-PR por 4 a 2, também fora de casa. Já o Campos Mourão estreou bem e fez 5 a 4 no Corinthians.

Para a partida de logo mais, a equipe liderada pelo técnico Iván Gomes contará com o reforço do ala Léo Catolé, que ficou fora da primeira rodada devido a lesão. Cauê Lima, ala/pivô contratado junto ao Joaçaba, ainda não teve sua situação regularizada e não poderá fazer a sua estreia.

“Espero que possamos suportar a pressão dos donos da casa e fazer um grande jogo para somar nossos primeiros pontos”, comentou o técnico do Santo André.

A partida desta noite terá transmissão ao vivo da LNFTV, no YouTube.