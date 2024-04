Governo assina repasse de R$ 10 bi do Fundo Clima para o BNDES operar empréstimos

O governo federal assinou nesta segunda-feira o repasse de R$ 10 bilhões que haviam sido captados pelo Fundo Clima para o BNDES financiar ações voltadas às mudanças climáticas.

"Hoje fizemos a assinatura que repassa cerca de R$ 10 bilhões para o BNDES, que é o operacionalizador do Fundo Clima", disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a jornalistas no Palácio do Planalto.

"Vamos ter esses R$ 10 bilhões para energia solar e eólica com taxa de juros de 8% ao ano. É a taxa mais alta. A menor taxa é para restauro de florestas, é um crédito com taxa de juros de 1% ao ano. Todas as demais modalidades, ônibus elétrico, obras para resiliência e adaptação climática nas cidades, descarbonização da indústria, da agricultura, taxa de juros de 6,15% ao ano em média", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Além dos juros, haverá correção dos valores pelo IPCA.