Palmeiras inclui Rômulo e zagueiro Michel na lista de inscritos para a Liberadores

O Palmeiras definiu nesta segunda-feira a lista de inscritos para a fase de grupos da Libertadores da América. Além dos 32 jogadores do elenco, foram listados 16 atletas da equipe sub-20.

Na lista divulgada, estão o zagueiro Michel, que está trabalhando a parte física, e o meia Rômulo, recém-contratado junto ao Novorizontino. Michel sofreu uma lesão muscular durante a disputa do Pré-Olímpico, em janeiro, e foi cortado da seleção. Até cinco trocas podem ser feitas antes do início das oitavas de final, outras três para a disputa das quartas e mais três antes das semifinais.

O Palmeiras encabeça o Grupo F, ao lado de Independiente Del Valle (Equador), San Lorenzo (Argentina) e Liverpool (Uruguai). Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final.

O time do técnico Abel Ferreira estreia nesta quarta-feira, em Buenos Aires, diante do San Lorenzo. As equipes já se enfrentaram duas vezes em Libertadores, com uma vitória para cada lado.

Atual vice-campeão equatoriano, o Del Valle perdeu os dois jogos que fez contra o Palmeiras na história da competição, ambos pela fase de grupos de 2021. Já o Liverpool, campeão uruguaio em 2023, jamais encarou o Palmeiras na Libertadores.

Será a 24ª participação do Palmeiras na principal competição interclubes da América do Sul, sendo a nona consecutiva. Nas últimas seis edições, o time registrou a melhor campanha geral da fase de grupos cinco vezes.